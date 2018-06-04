Путин рассказал, почему его новая встреча с Трампом еще не состоялась

Президент России Владимир Путин считает, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. Об этом российский глава рассказал в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Он подчеркнул, что в минувшем году дважды встречался с американским президентом — на саммите «двадцатки» и АТЭС. Путин также отметил, что они несколько раз проводили телефонные переговоры, передает ТАСС.

Российский лидер дал интервью австрийскому телеканалу в преддверии рабочего визита в Вену, который состоится 5 июня. Путин, в частности, проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и федеральным президентом Александром Ван дер Белленом.

Пресс-служба Кремля отмечала, что Путин с Курцем перспективы российско-австрийских отношений, а также обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

Что же касается возможной встречи лидеров России и США, то ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с американской стороны чувствуется дефицит конкретики.