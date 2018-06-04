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Житель Тулы погиб при пожаре на своем дачном участке

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Мужчина погиб при пожаре в доме на дачном участке в садово-некоммерческом товариществе «50 лет Октября», деревня Рвы Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

Пожар произошел поздно вечером в воскресенье, 3 июня, около 23:40. Пожарные прибыли на место происшествия в 23:59. Возгорание было ликвидировано через четыре минуты. Во время осмотра места происшествия было обнаружено тело мужчины.

Как сообщает ИА «Тульские новости», погибший являлся владельцем дачного участка. Его личность и возраст устанавливаются.

В результате пожара обрушилась кровля здания на общей площади в 35 кв. м. Стены здания по всей площади покрыты копотью. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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