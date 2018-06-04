Турбизнес призывает ФАС разобраться в росте аэропортовых тарифов в Симферополе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна разобраться в вопросе роста аэропортовых тарифов в Симферополе на 50%. Такое мнение выразил эксперт туристической отрасли Карен Гончаров.

По его словам, объяснение представителей симферопольского аэропорта выглядит странно.

«Аэропорты, наоборот, привлекают хорошими тарифами и потом зарабатывают на этом деньги, а не за счет повышения», — цитирует эксперта НСН.

Гончаров считает, что объективных причин для роста на 50% нет, и регулятор должен проверить, что происходит. «Конечно, рост цен на авиаперевозки негативно отражается на турпотоке», — считает эксперт.

Компенсация туристического потока за счет открытого в мае Крымского моста зависит от расстояния, которое необходимо преодолеть туристам-автомобилистам, семейного бюджета и некоторых других факторах, считает Гончаров.

«Если живут в Краснодарском крае, то, конечно, им проще доехать по мосту. Если живут в Новосибирске, то тут вариантов на самом деле никаких нет, надо, скорее всего, все-таки лететь, потому что далеко ехать», — подчеркнул Гончаров, добавив, что с трудом представляет себе поездку на отдых, для которой нужно преодолеть более 1 тыс. км.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что российские авиакомпании сокращают полеты в Крым, объясняя это выросшими ценами на обслуживание самолетов и пассажиров в аэропорту Симферополя. В самом аэропорту пояснили, что рост тарифов связан с необходимостью вернуть инвестиции размером в 32 млрд рублей в открытый в апреле 2018 года терминал.