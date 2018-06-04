Почти 5 тыс. детей отдохнут в пришкольных лагерях Астрахани этим летом

Летние пришкольные лагеря Астрахани планируют принять на отдых в этом сезоне 4,7 тыс. детей. Продолжительность одной смены составит три недели.

Образовательные учреждения подготовили 60 площадок, где учащиеся будут находиться под присмотром учителей. В общей сложности в программе приняли участие 85 городских школ, сообщает «Астрахань-24».

В рамках организации отдыха для детей будет организовано здоровое питание, концерты, разнообразные оздоровительные процедуры, экскурсии, развивающие игры, конкурсы, спартакиады.

Также для отдыхающих будет действовать специальная развлекательно-познавательная программа. Например, инспекторы ГИБДД покажут, как правильно вести себя на дорогах и около проезжей части.

Одна смена длится три недели. Большая часть стоимости путевки покрывается городским бюджетом.