В Турции объяснили причины напряженности в отношениях с США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что рассмотрение конгрессом США возможности блокировки поставок Анкаре американских истребителей F-35 создает напряженность в отношениях между двумя странами.

«В конгрессе была создана негативная атмосфера, направленная против Турции, из-за поставок истребителей F-35. Соглашение [Анкары с Москвой] по закупке зенитных ракетных систем [С-400] вызвало напряженность в отношениях между Турцией и США», — передает его слова «Анатолийское агентство».

Чавушоглу подчеркнул, что еще до контракта с Россией Турция обсуждала возможность приобретения систем ПВО со своими союзниками, в том числе с США, однако получила отказ. Тогда, по словам министра, «пришлось купить их у России».

Ранее, 2 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон выполнять обязательства по контракту на поставку истребителей F-35.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Чавушоглу тогда заявил, что, если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Турция примет ответные меры в отношении США.

Впервые министерство обороны Турции приняло решение приобрести 100 истребителей F-35 в 2006 году. Тогда стоимость этой партии вооружения оценивалась в $10 млрд.