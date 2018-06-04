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Песков рассказал о приглашении Ким Чен Ыну посетить Россию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну было передано предложение посетить Россию. По его словам, одним из возможных поводов для этого мог бы стать Восточный экономический форум (ВЭФ).

«В ходе контактов нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньяне он Ким Чен Ыну передал приглашение посетить Российскую Федерацию», – сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, 4 июля. 

Он добавил, что то, насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также «проработка по дипломатическим каналам». Песков уточнил, что каких-то точных параметров для встречи нет. 

На просьбу журналистов уточнить, было ли ответное послание от Ким Чен Ына, Песков ответил отрицательно.

31 мая Пхеньян с официальным визитом посетил Лавров. Он обсудил с руководством КНДР вопросы двусторонних отношений, а также региональные и международные проблемы.

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