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Двухлетний ребенок пострадал из-за пьяного водителя в Тамбовском районе

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Два человека, включая двухлетнего мальчика, пострадали в аварии, виновницей которой стала женщина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тамбовской области.

Авария произошла в воскресенье, 3 июня, около 18:00, на 6-м км автодороги Тамбов–Шацк. Женщина 34 лет, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в движущийся впереди автомобиль Mercedes-Benz под управлением 30-летней женщины, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры Mercedes. 60-летняя женщина и двухлетний мальчик получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Отмечается, что в момент аварии водитель Toyota находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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