Ребенок застрял в эскалаторе и травмировал ногу в метро Екатеринбурга

Школьник доставлен в больницу после поездки на метро Екатеринбурга. Мальчик получил перелом, когда его ногу зажало эскалатором.

Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Школьник вместе с другими детьми из городского лагеря при гимназии № 39 ехали на мероприятие. Обувь мальчика застряла в эскалаторе, в результате ему зажало правую ногу. Это привело к тому, что несовершеннолетний получил перелом. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

По факту инцидента с участием ребенка прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы устанавливают, были ли допущены нарушения в организации сопровождения группы детей.