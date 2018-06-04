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Ребенок застрял в эскалаторе и травмировал ногу в метро Екатеринбурга

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Школьник доставлен в больницу после поездки на метро Екатеринбурга. Мальчик получил перелом, когда его ногу зажало эскалатором.

Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Школьник вместе с другими детьми из городского лагеря при гимназии № 39 ехали на мероприятие. Обувь мальчика застряла в эскалаторе, в результате ему зажало правую ногу. Это привело к тому, что несовершеннолетний получил перелом. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

По факту инцидента с участием ребенка прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы устанавливают, были ли допущены нарушения в организации сопровождения группы детей.

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