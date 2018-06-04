Иномарка сбила женщину с двумя детьми в Тверской области

Женщина и двое детей пострадали в результате наезда внедорожника в Тверской области. Пешеходы доставлены в больницу.

ДТП произошло в Нелидово. 49-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, допустила наезд на группу пешеходов. Травмы получили 40-летняя женщина и мальчики десяти и двух лет, сообщают Тверские ведомости.

Как уточнили в ГИБДД Тверской области, пешеходы пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщал портал iz.ru, в Хабаровске водитель-бесправник сбил группу пешеходов. Мужчина, ранее отстраненный от управления транспортными средствами, на чужом автомобиле выехал на перекресток на красный свет и сбил нескольких людей. Двое пострадавших госпитализированы.