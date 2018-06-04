Парковку в столице сделают бесплатной на три дня

Парковка в Москве будет бесплатной в предстоящие выходные в честь Дня России с 10 по 12 июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» 4 июня.

«В праздничные дни число автомобилистов сократится, поэтому такая мера не осложнит дорожную ситуацию», — передает агентство. Сообщается, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.

Водителей попросили парковать машины только в отведенных для этого местах, чтобы не нарушать общественный порядок.

Столичный департамент транспорта проводил с марта по май 2018 года анализ парковочных мест, где водители чаще всего нарушали правила. Такими местами оказались территории у торговых центров и ресторанов.