Императорский дом сожалеет о духовном состоянии Поклонской

Злоба депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес великой княгини Марии Владимировны — странная реакция на проявление патриотизма и любви к России со стороны Императорского дома. Таким образом директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов прокомментировал реакцию парламентария на поездку великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича в Крым.

«Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской»,— заявил Закатов в интервью RT.

Также директор канцелярии назвал клеветой распространение депутатом ГД информации о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович являются гражданами другого государства. Их российское гражданство было восстановлено, как только появилась такая возможность.

«Напомню, что великая княгиня и великий князь с 1992 года получили паспорта граждан РФ, они являются гражданами нашей страны», — цитирует Закатова НСН.

Он подчеркнул также, что Поклонская распространяет клевету о том, что дедушка великой княгини якобы предал императора Николая II. По его словам, то, что никакого предательства не было, уже давно доказано. «Есть опубликованная переписка, из которой явствует, что Кирилл Владимирович вместе со своим дядей Павлом Александровичем старались сделать все, чтобы, как они писали, сохранить Ники на престоле», — заявил директор канцелярии.

Эксперт выразил мнение, что для депутата Госдумы, для юриста очень стыдно «распространять эту давно разоблаченную клевету».

Ранее Поклонская назвала главу Российского императорского дома Романовых великую княгиню Марию Владимировну и ее сына князя Георгия Михайловича гостями из Испании и «самопровозглашенными государынями и цесаревичами», а также раскритиковала их поездку в Крым.