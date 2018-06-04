Прошение об отказе Вышинского от гражданства Украины отправлено Порошенко

Прошение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского об отказе от украинского гражданства направлено в администрацию президента Петра Порошенко, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

В эфире телеканала «Россия 1» юрист отметил, что «окончательного подтверждения, что оно уже в администрации (президента Украины), нет».

15 мая Вышинского задержали у подъезда его дома в Киеве. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» и квартирах некоторых сотрудников агентства прошли обыски. 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца. Его обвиняют в госизмене. Главе информагентства грозит до 15 лет лишения свободы. Апелляционный суд уже отклонил жалобу защиты и оставил решение об аресте в силе.

Вышинский является гражданином и Украины, и России, второе гражданство он получил в 2015 году.

1 июня журналист сообщил об отказе от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.