Запрет на охоту на кабанов ввели в Липецкой области

Запрет на отстрел кабанов ввели на территории Липецкой области. Он начнет действовать с 1 июля 2018 года. Соответствующее постановление подписал глава администрации области Олег Королев.

Под ограничение попадают любительский и спортивный виды охоты в охотничьих угодьях. Как следует из пояснения к документу, данные меры введены из-за угрозы распространения на территории области африканской чумы свиней (АЧС), сообщает GOROD48.

Данное постановление внесло на рассмотрение управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов региона. Запрет будет действовать до 15 января 2019 года.

Ранее в апреле сообщалось о том, что в Белгородской области наоборот продолжается отстрел диких кабанов в связи с новой вспышкой АЧС. Отстрел осуществляется в нескольких районах с воздуха.