Тренировка сборной России в полном составе прошла перед матчем с Турцией

Российская сборная по футболу проводит тренировку в полном составе накануне контрольного матча с командой Турции.

Занятие проходит на арене ЦСКА в Москве. В тренировке участвуют 23 футболиста, которые включены в итоговую заявку сборной на чемпионат мира. Часть тренировки была открыта для журналистов. Вице-премьер Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин также посетили занятие, пишет «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Турции, который пройдет на армейском стадионе 5 июня, станет для россиян последней контрольной игрой перед стартом ЧМ-2018.

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная РФ в финальной части мундиаля сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Всероссийский опрос показал, что трансляцию чемпионата мира по футболу планируют смотреть 52% населения страны.