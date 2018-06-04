Автомобилистка и ее маленький сын погибли в ДТП в Брянской области

Женщина и ее 9-летний сын погибли в аварии в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции области.

Авария произошла вечером 3 июня, около 19:20, на 32-м км автодороги Брянк–Новозыбков. По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Jazz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Kia Rio под управлением 31-летнего мужчины, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Honda и ее 9-летний пассажир погибли на месте от полученных травм. Как выяснилось, это были мать и сын.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.