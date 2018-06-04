Прямой эфир

Автомобилистка и ее маленький сын погибли в ДТП в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина и ее 9-летний сын погибли в аварии в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции области.

Авария произошла вечером 3 июня, около 19:20, на 32-м км автодороги Брянк–Новозыбков. По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Jazz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Kia Rio под управлением 31-летнего мужчины, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Honda и ее 9-летний пассажир погибли на месте от полученных травм. Как выяснилось, это были мать и сын.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина погиб при столкновении двух грузовиков в Сахалинской области
Полиция начала проверку по факту тройного ДТП с погибшим в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017