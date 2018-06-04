Мужчина погиб в результате падения балкона в Кисловодске

45-летний мужчина получил смертельные травмы при падении на него балкона в Ставропольском крае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, потерпевший находился на территории частной стройки на улице Гастелло. На него рухнул балкон строящегося дома, полученные травмы оказались смертельными. Об этом сообщает NewsTracker.

По факту произошедшего проверку начали следователи. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал портал iz.ru, во Франции мигрант спас ребенка, повисшего на балконе четвертого этажа. Уроженец Мали без специального снаряжения забрался по стене и затащил малыша обратно на балкон. Африканцу дадут французское гражданство за проявленный героизм.