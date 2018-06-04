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Избитый в Москве экс-продюсер Киркорова и Лолиты оказался в больнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продюсер Александр Яковлев, который ранее сотрудничал с известными российскими артистами Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской, попал в больницу с сотрясением мозга после нападения. По данным журналистов, неизвестные избили и ограбили его в Москве. 

Как стало известно РЕН ТВ, Яковлева ударили кулаком в висок и отобрали сумку, в которой, по словам пострадавшего, находился 1 млн рублей. Инцидент произошел днем в центре столицы.

Найти преступников пока не удалось. 

28 мая стало известно, что неизвестные похитили восемь сценических костюмов Филиппа Киркорова. Артист обратился к злоумышленникам и заявил, что ничто и никто не сможет испортить его радужное настроение.

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