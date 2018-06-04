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Шестилетний ребенок скончался после падения с 7 этажа в Казани

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Ребенок скончался в больнице после падения с седьмого этажа в Казани. По факту гибели шестилетнего мальчика следствие ведет проверку.

Несчастный случай произошел вечером 2 июня на улице Дачной. В присутствии очевидцев мальчик выпал из окна на седьмом этаже. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали, однако спасти жизнь ребенка врачи не смогли. Об этом пишет ProKazan.ru.

Как уточнили в правоохранительных органах, родители с ребенком приехали из Башкортостана. По факту произошедшего проверку проводит следственный комитет.

Как сообщал портал iz.ru, в Якутии из окна на четвертом этаже выпала годовалая девочка. С ушибом грудной клетки в тяжелом состоянии она была госпитализирована. По данным следствия, трое детей остались в комнате без присмотра взрослых, и девочка через диван залезла на подоконник.

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