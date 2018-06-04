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Актер и музыкант Тимур Миргалимов найден мертвым в Вологде

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Фото: соцсети
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Актер Тимур Мингалимов найден мертвым в Вологде. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ. 

43-летний Мингалимов, являвшийся одним из ведущих актеров вологодского ТЮЗа, ушел из дома утром в четверг, 31 мая. Его тело было обнаружено в воскресенье, 3 июня. 

О причине смерти и дате похорон не сообщается.

Тимур Миргалимов закончил Казанское театральное училище в 1994 году. В Вологду актер переехал в 2008 году после смерти своей первой жены. В местном ТЮЗе он работал с 2009 года, исполнив около 30 ролей. Кроме этого, Миргалиев писал песни и исполнял их с коллективом под названием «Проект Изоляция».

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