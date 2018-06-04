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Авиакомпании почти на 25% сократили число летних рейсов в Крым

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Авиакомпании почти на четверть сократили количество запланированных рейсов в Крым в летний сезон. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию Транспортной клиринговой палаты (ТКП).%

К сокращению авиарейсов привело открытие Крымского моста, повлекшее снижение спроса на авиабилеты, а также рост 1,5—2 раза аэропортовых тарифов в Симферополе.

Емкость рейсов упала на 551 тыс. кресел, что составляет 22,2%. Летом 2017 года авиакомпании выставили на рейсы в Крым 2,7 млн кресел, в текущем году этот показатель сократился до 2,1 млн, сообщает RNS.

«Уральские авиалинии» сократили свои емкости на 187 тыс. кресел (39%), Red Wings — на 64 тыс. кресел (27%), «Аэрофлот» — на 51 тыс. кресел (14%). Авиакомпании «Россия» и «Глобус» сократили емкости на 13%, отказавшись от 74 тыс. кресел и 42 тыс. кресел соответственно.

Информационный центр «Крымский мост» сообщил в понедельник, что строители завершили погружение последней сваи железнодорожной части моста, завершив тем самым создание свайных фундаментов.

Движение легковых автомобилей и общественного транспорта по Крымскому мосту было запущено 16 мая. Грузовикам разрешат ездить по нему с октября. Открытие движения по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.

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