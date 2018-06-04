Право сильных

Участвовать в испытаниях могут как призывники, так и контрактники. Главное — чтобы к этому моменту в спецназе они прослужили не меньше года и продемонстрировали хорошие результаты по итогам теоретической и боевой подготовки. Еще потребуются положительные характеристики от командования