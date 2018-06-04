Право сильных

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Как бойцы Росгвардии боролись за краповый берет
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Краповые береты появились еще в начале 1980-х — сначала как знак отличия в одной из дивизий войск специального назначения. Первые испытания на право его носить там проводились неофициально. Скоро традицию переняли и другие подразделения, и в 1993 году был составлен первый официальный комплекс испытаний
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Систему испытаний, которая используется сейчас, ввели в 2008 году — после того, как стало понятно, что командиры нередко вручают знак отличия по своему усмотрению. Теперь все претенденты должны проходить экзамен централизованно
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Основная цель испытаний — выявить военнослужащих, лучше всего подготовленных (в том числе физически) к выполнению боевых задач
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Помимо бойцов Росгвардии, претендовать на краповый берет также могут бойцы полиции МВД и ФСИН
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Участвовать в испытаниях могут как призывники, так и контрактники. Главное — чтобы к этому моменту в спецназе они прослужили не меньше года и продемонстрировали хорошие результаты по итогам теоретической и боевой подготовки. Еще потребуются положительные характеристики от командования
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Сначала проводится предварительный отбор, который позволяет выбрать среди всех желающих принять участие только самых подготовленных — он включает бег на 3 тыс. м и силовые упражнения
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Программа основных испытаний состоит из 12-километрового марш-броска, полосы препятствий в экстремальных условиях, «штурма» высотного здания, рукопашного боя и комплекса акробатических упражнений. Всё это делается за один день. Инструкторам, присутствующим при испытаниях, категорически запрещено не только помогать участникам, но и вообще отдавать какие-либо распоряжения или давать советы
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
До конца добираются далеко не все. Уже ко второму и третьему испытанию отсеиваются около 70–80% участников
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Военнослужащего также могут снять с маршрута, в случае если он получит три замечания во время его прохождения
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Во время состязаний по рукопашному бою
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Тем, кто успешно справился со всеми испытаниями, заветный берет вручают во время торжественного построения. С этого момента они могут носить его как с парадной, так и с повседневной формой
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Но за трусость, потерю физической формы или серьезные ошибки на поле боя позднее знака отличия можно лишиться
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Краповый берет — символ особой гордости бойцов специального назначения. Чтобы получить право на его ношение, военнослужащим нужно пройти серию сложнейших испытаний, некоторые из них неподготовленному человеку кажутся просто жестокими. В конце мая на базе учебного центра «Горный» такие состязания прошли среди бойцов Сибирского округа Росгвардии. Как они боролись за звание лучших — в галерее портала iz.ru
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