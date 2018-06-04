Предприниматель погиб из-за нераскрывшегося парашюта в Омской области

В Омской области во время прыжка с парашютом получил тяжелые травмы 44-летний директор «Фирмы Интегро Трейд» Михаил Шевелев. Трагедия произошла 2 июня на аэродроме в селе Поповка Азовского района.

Сильный порывистый ветер запутал стропы, поэтому парашют не раскрылся. Об этом передает ИА «Город55». Пострадавшего доставили в больницу.

Мужчина получил множественные переломы стоп, голени, таза, травматический шок 3-й степени. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался вечером того же дня, сообщают «Коммерческие Вести».

Ранее портал iz.ru писал, что парашютист не справился с управлением парашютом и ударился об ограждение, а затем его отбросило сильным порывом ветра и он влетел в витрину магазина. Запись инцидента с видеорегистратора опубликована в Сети. Летящего на парашюте экстремала практически выбросило на дорогу перед проезжающим в Ейске автомобилем.