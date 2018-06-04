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Тушение лесного пожара на Сахалине осложняет сухая погода

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До 64 га увеличилась площадь лесного пожара на территории лесничества в Охинском районе Сахалинской области. Горит кедровый стланик. В тушении возгорания задействована группировка из 43 человек и 14 единиц техники, а также самолет Ан-3 и вертолет Ка-32.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на представителя регионального министерства лесного хозяйства, тушение осложнят погодные условия — сейчас в Охе жарко и сухо. Сегодня в районе прошли небольшие дожди, но пожарным они не помогли.

Возгорание было обнаружено вечером 2 июня. Тогда площадь пожара составляла 20 га. В ведомстве считают, что причиной пожара стала деятельность человека, поскольку сухих гроз в этом районе не наблюдалось.

С начала пожароопасного сезона на Сахалине было зарегистрировано 12 лесных пожаров. Их общая площадь составила около 96 га. За аналогичный период 2017 года специалисты зафиксировали 24 лесных пожара.

Портал iz.ru 1 июня сообщал о введении режима ЧС в лесах Мазановского и Селемджинского районов Амурской области. Причина — аномальная жара и крупные природные пожары.

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