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Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Вологодской области

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Следователи начали проверку по факту гибели ребенка в результате пожара в Вологодской области. Мальчик остался дома один без присмотра взрослых.

По данным следствия, 62-летняя женщина из деревни Братково оставила четырехлетнего внука одного дома. Мальчик спал. В одной из комнат в это время произошел пожар, из-за которого помещения заполнились дымом. В результате ребенок задохнулся и погиб, сообщает ИА FlashNord.

Причина пожара пока не установлена, по факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал портал iz.ru, в Иркутске ведется проверка по факту гибели двух детей в результате пожара. Они остались дома без присмотра взрослых, тела несовершеннолетних пожарные обнаружили при ликвидации возгорания.

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