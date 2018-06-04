Спасатели в Хакасии нашли трех потерявшихся туристов вместо двух

В ночь на 4 июня спасатели искали двух отбившихся от группы туристов в районе горы Борус в Хакасии, но неожиданно обнаружили троих человек. Операцию провел Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС.

По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о пропаже людей в Шушенском районе поступило на пульт дежурного в районе часа ночи. Четверо туристов поднимались на гору Борус, но не успели до заката. Двое вернулись вниз, к месту стоянки, передает Сибирское агентство новостей. Другая пара туристов, нарушив все правила безопасности, продолжила путь. Даже мобильные телефоны у легко одетых граждан были разряжены.

Ночью к ним прибился еще один заблудившийся. Турист также пошел в гору, не рассчитал свои силы, сбился с тропы и оказался без связи. Все трое были спасены.

Ранее на западе Австралии погиб молодой турист, сорвавшись со скалы The Gap при попытке сделать селфи. Молодой человек покинул смотровую площадку. По словам его друзей, он был очень аккуратен, однако поскользнулся и пролетел около 40 м.