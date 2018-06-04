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СМИ рассказали о возможных сроках встречи Путина и Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/KCNA
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Рассматриваются различные даты и места проведения переговоров президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, в том числе возможна встреча во Владивостоке в сентябре на полях Восточного экономического форума. Об этом заявили дипломатические источники, близкие к ситуации. 

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Один из собеседников агентства «РИА Новости» сообщил, что возможность проведения встречи «обсуждается, рассматриваем разные варианты». Другой источник отметил, что вариант переговоров на ВЭФе «возможен».

«Ждем ответа на письмо Путина Ким Чен Ыну», — добавил он. 

Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября. 

1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Россия и Северная Корея договорились о проведении саммита, приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений.

На мероприятии, которое пройдет в 2018 году, состоится встреча лидеров РФ и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Договоренность была достигнута в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководителем КНДР.

Лавров посетил Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Министр иностранных дел России обсудил с руководством КНДР вопросы двусторонних отношений, а также региональные и международные проблемы.

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