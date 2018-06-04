Пограничники Сахалина и Японии проведут совместные учения

В японский порт Отару отправились сахалинские пограничники на сторожевом корабле «Коралл». Там они планируют провести совместные учения со своими японскими коллегами.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу погрануправления УФСБ по Сахалинской области, визит, который продлится три дня, проходит в рамках международного сотрудничества между погранслужбой ФСБ РФ и управлением безопасности на море Японии. В ведомстве отметили, что учения направлены на укрепление сотрудничества России и Японии и противостояния угрозам в море.

Предполагается, что пограничники будут отрабатывать совместные действия во время задержания условного судна-нарушителя, которое подозревается в контрабанде. Экипажем сахалинского сторожевого корабля «Коралл» командует начальник Погрануправления ФСБ по Сахалинской области Сергей Кудряшов.

В конце мая в Хиросиму в рамках безвизовых обменов между Японией и Россией отправилась детско-юношеская делегация южных Курил. Ранее Шикотан посетила японская делегация из числа бывших жителей этого острова и их родственников.