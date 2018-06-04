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На Сахалине решили попросить Путина построить мост

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Сахалинские депутаты в понедельник, 4 июня, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с просьбой построить мост, который связал бы остров с материком. Об этом сообщил спикер областного парламента Андрей Хапочкин.

По его словам, в преддверии «прямой линии» с российским лидером депутаты получают многочисленные просьбы сахалинцев построить мост. По словам Хапочкина, такое сооружение представляет стратегический интерес не только для островного региона, но и для всей страны.

«Паромная переправа ненадежна из-за капризной островной погоды. А поставки с Большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе», – цитирует его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что в том числе это касается сельского хозяйства.

Ранее в России было завершено строительство автомобильной части Крымского моста. Церемония открытия состоялась 15 мая при участии Владимира Путина. Утром 16 мая было открыто движение для автомобилистов.

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