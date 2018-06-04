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Ребенка на велосипеде сбил автомобиль в Хабаровске

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В Хабаровске легковой автомобиль сбил 11-летнего ребенка, катающегося на велосипеде. Мальчик госпитализирован в детскую краевую клиническую больницу. Его травмы медики оценивают как серьезные.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГИБДД, инцидент произошел в минувшее воскресенье. Водитель Mazda Familia нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на маленького велосипедиста. Мальчик гулял во дворе дома без родителей, но с их разрешения. У него не было специальной экипировки. Однако на велосипеде были светоотражающие элементы.

Портал iz.ru 31 мая сообщал о том, что в Киеве 13-летнего велосипедиста сбил автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко. Впрочем, в администрации украинского лидера утверждают, что автомобиль частью кортежа не являлся.

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