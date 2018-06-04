СМИ узнали о сокращении числа авиарейсов в Крым

Авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым на 551 тыс. пассажиров, или 22,2%. Об этом сообщают в понедельник, 4 июня, СМИ со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты.

По данным газеты «Коммерсант», в 2017 году в летний сезон на направление выставили 2,7 млн кресел, сейчас — только 2,1 млн. Причиной такого снижения, по словам источников издания, является открытие Крымского моста и рост аэропортовых тарифов в Симферополе в 1,5–2 раза.

Больше всего мест сократила компания «Уральские авиалинии» — 187 тыс. кресел, еще 64 тыс. кресел сократили Red Wings, «Аэрофлот» — 51 тыс.

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд через Керченский пролив стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина 19 км.