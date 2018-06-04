Фестиваль национальных культур Дальнего Востока начался в Хабаровске

В Хабаровске с размахом начался фестиваль национальных культур народов Дальнего Востока «Мы — россияне!». Он впервые состоялся на набережной краевой столицы.

Как сообщает ИА AmurMedia, это место было выбрано неслучайно — в летний период набережная является любимым местом отдыха жителей и гостей города. С июня по сентябрь здесь будут проводиться тематические выставки, творческие лаборатории, мастер-классы и праздничные концерты.

В это воскресенье состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Перед собравшимися выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы региона. Среди них молодежный ансамбль «Горенка», вокальная группа «Мрия» общества украинской культуры Хабаровского края и ансамбль народного армянского танца «Ширак».

Впервые фестиваль национальных культур прошел в Хабаровске в 2015 году и сразу же завоевал огромную популярность у зрителей. Как говорят организаторы, хабаровчан привлекло разнообразие форм фестиваля: многочисленные мастер-классы и специальные игровые и концертные программы, которые рассчитаны на зрителей разных поколений. Цель этого праздника — укрепление семейных ценностей и воспитание молодежи.