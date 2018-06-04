Прямой эфир

Трое турецких военных погибли в бою с курдами

0
Фото: ТАСС/Joe Giddens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое турецких военнослужащих погибли, двое получили ранения 3 июня в бою с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Бой проходил в приграничной с Ираком юго-восточной провинции Хаккари.

Жизни раненых солдат ничего не угрожает, приводит «РИА Новости» сообщение генштаба ВС Турции.

Вооруженный конфликт в Турции с РПК возобновился в июле 2015 года. С тех пор в результате нападений курдских повстанцев погибли свыше 900 силовиков и около 500 гражданских.

Согласно данным минобороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали свыше 10 тыс. членов РПК.

Четыре человека погибли 5 апреля на западе Турции в городе Эскишехир в результате вооруженного нападения на университет. Стрелявшего задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция отвергла предложение Франции о диалоге с курдскими силами
СМИ сообщили о гибели более 20 турецких солдат в Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017