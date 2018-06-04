Трое турецких военных погибли в бою с курдами

Трое турецких военнослужащих погибли, двое получили ранения 3 июня в бою с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Бой проходил в приграничной с Ираком юго-восточной провинции Хаккари.

Жизни раненых солдат ничего не угрожает, приводит «РИА Новости» сообщение генштаба ВС Турции.

Вооруженный конфликт в Турции с РПК возобновился в июле 2015 года. С тех пор в результате нападений курдских повстанцев погибли свыше 900 силовиков и около 500 гражданских.

Согласно данным минобороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали свыше 10 тыс. членов РПК.

Четыре человека погибли 5 апреля на западе Турции в городе Эскишехир в результате вооруженного нападения на университет. Стрелявшего задержали.