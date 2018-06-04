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Вылетевший из Якутска самолет вернулся из-за технической неисправности‍

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Самолет Bombardier авиакомпании «Якутия», вылетевший из Якутска в Нерюнгри в понедельник, 4 июня, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом заявили в авиакомпании. 

«Самолет вылетел из аэропорта Якутска по расписанию в 8:05 (2:05 мск). После взлета сработал датчик, сигнализирующий о технической неисправности. В сложившейся обстановке командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что в 8:45 (2:45 мск) воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Якутска. 

На борту самолета находились 36 пассажиров. По факту инцидента работает специальная комиссия. 

3 июня сообщалось, что девушка-пилот из США посадила небольшой самолет на оживленной трассе. В Сети появились кадры инцидента.

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