Вылетевший из Якутска самолет вернулся из-за технической неисправности‍

Самолет Bombardier авиакомпании «Якутия», вылетевший из Якутска в Нерюнгри в понедельник, 4 июня, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом заявили в авиакомпании.

«Самолет вылетел из аэропорта Якутска по расписанию в 8:05 (2:05 мск). После взлета сработал датчик, сигнализирующий о технической неисправности. В сложившейся обстановке командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что в 8:45 (2:45 мск) воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Якутска.

На борту самолета находились 36 пассажиров. По факту инцидента работает специальная комиссия.

3 июня сообщалось, что девушка-пилот из США посадила небольшой самолет на оживленной трассе. В Сети появились кадры инцидента.



