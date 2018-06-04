У православных начался Петровский пост

4 июня у православных христиан начался Петровский пост. Его протяженность в этом году — 38 дней.

Пост ежегодно начинается через неделю после Троицы и может продлиться от восьми дней до полутора месяцев в зависимости от даты празднования Пасхи.

«Апостольский пост связан непосредственно с праздником сошествия Святого Духа, который праздновался в течение недели накануне… Как поясняют святые отцы, пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и соделаться достойными даров Святого Духа», –– цитирует ТАСС протоиерея Артемия Владимирова.

Петровский пост не такой строгий, как Великий. Верующим разрешается есть рыбу во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

4 июня сообщалось, что в штате Нью-Йорк открыли памятник одному из самых почитаемых русских святых –– преподобному Серафиму Саровскому.