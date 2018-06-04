Прямой эфир

У православных начался Петровский пост

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

4 июня у православных христиан начался Петровский пост. Его протяженность в этом году — 38 дней.

Пост ежегодно начинается через неделю после Троицы и может продлиться от восьми дней до полутора месяцев в зависимости от даты празднования Пасхи.

«Апостольский пост связан непосредственно с праздником сошествия Святого Духа, который праздновался в течение недели накануне… Как поясняют святые отцы, пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и соделаться достойными даров Святого Духа», –– цитирует ТАСС протоиерея Артемия Владимирова.

Петровский пост не такой строгий, как Великий. Верующим разрешается есть рыбу во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

4 июня сообщалось, что в штате Нью-Йорк открыли памятник одному из самых почитаемых русских святых –– преподобному Серафиму Саровскому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патриарх Кирилл на Троицу возглавит торжества в Троице-Сергиевой лавре
До и после Пасхи
Специальный корреспондент «Известий» — о том, как живет прифронтовой Донбасс во время пасхального перемирия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017