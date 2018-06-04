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Правительство Франции может продать пакет акций Air France

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Гостиничный оператор AccorHotels хочет приобрести пакет акций французского государства в авиакомпании Air France, сообщает издание Les Echos.

Официальный Париж рассматривает возможность продажи всех 14,3% акций компании, говорится в сообщении.

В марте и феврале сотрудники Air France проводили забастовку, в которой участвовали авиадиспетчеры, бортпроводники, стюардессы и пилоты. Всего из-за забастовок компания понесла убытки в размере €296 млн.

Они требуют от компании повысить заработные платы на 6%. Повышение зарплат в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии. По мнению профсоюзов, компания за это время улучшила свое финансовое положение.

4 мая стало известно, что генеральный директор авиакомпании Air France/KLM Жан-Марк Жанайяк уйдет в отставку после отказа сотрудников компании принять его предложение по зарплате.

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