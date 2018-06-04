В США приговоренный к смерти преступник не дождался казни и покончил с собой

Американец, приговоренный к смерти и ожидавший казни 24 года, покончил с собой в тюрьме штата Алабама.

По данным издания Al.com, заключенный Джеффри Линн Борден был найден мертвым в своей камере во время обхода.

57-летнего Бордена содержали в камере смертников с 1995 года. Он был приговорен к высшей мере наказания за убийство жены и тестя на глазах у детей.

По данным издания, последние несколько лет он страдал от постоянной физической боли и психических расстройств. Его адвокаты отмечают, что должного лечения Бордену не оказывалось.

В департаменте исправительных учреждений Алабамы сообщили, что его казнь была запланирована на 5 октября.

20 апреля в этом же штате казнили самого старого смертника — 83-летнего Уолтера Муди, который в 1989 году рассылал по почте бомбы.

В марте сообщалось, что в Алабаме для казни преступников решили использовать необычный метод, который ранее никогда не применялся.

Смертная казнь в настоящий момент разрешена в 31 штате США.