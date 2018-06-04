SpaceX отложила первый туристический полет вокруг Луны

Компания SpaceX переносит срок запуска первого полета космических туристов к Луне, как минимум, на середину 2019 года, сообщает The Wall Street Journal.

Полет туристов к спутнику Земли планировался на конец этого года, но сейчас стало известно, что дата перенесена на более поздний срок, сообщает «Газета.ру».

Причина такого решения не называется, но в самой компании рассказывают о проблемах с контрактами на доставку орбитальных грузов.

SpaceX — американская компания, производитель космической техники, основанная в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском. Штаб-квартира находится в городе Хоторн в штате Калифорния (США).

12 мая SpaceX после повторного запуска спутника осуществила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 с новым разгонным блоком.