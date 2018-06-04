Прямой эфир

SpaceX отложила первый туристический полет вокруг Луны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания SpaceX переносит срок запуска первого полета космических туристов к Луне, как минимум, на середину 2019 года, сообщает The Wall Street Journal.

Полет туристов к спутнику Земли планировался на конец этого года, но сейчас стало известно, что дата перенесена на более поздний срок, сообщает «Газета.ру».

Причина такого решения не называется, но в самой компании рассказывают о проблемах с контрактами на доставку орбитальных грузов.

SpaceX — американская компания, производитель космической техники, основанная в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском. Штаб-квартира находится в городе Хоторн в штате Калифорния (США).

12 мая SpaceX после повторного запуска спутника осуществила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 с новым разгонным блоком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали срок проведения SpaceX первого коммерческого пуска Falcon Heavy
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с семью спутниками

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017