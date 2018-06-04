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РФ разработала международный стандарт терминологии в сфере «интернета вещей»

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Фото: depositphotos/jamesteohart
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Международный стандарт терминологии в области «интернета вещей» стал русскоязычным. Документ разработан практически одновременно с версией на английском.

Решение о разработке основополагающего стандарта терминов в этой сфере было принято на заседании международного подкомитета в Берлине.

В него войдут английская и русскоязычная версии.

Вторую подготовил Технический комитет «Кибер-физические системы», созданный на базе Российской венчурной компании (РВК), и ПАО «Ростелеком».

В настоящий момент она утверждена Международной электротехнической комиссией (IEC) и готова к полноценному использованию.

Единый свод понятий позволит быстрее формировать техзадания для проектов в этой области и упростит коммуникации между заказчиками, исполнителями и потребителями на рынке «интернета вещей».

Эксперты отмечают, что разработанный документ повысит международный авторитет РФ в ISO и IEC, а рынок «интернета вещей» в России будет расти в среднем на 22% в год.

Однако, по словам директора РВК, задержки по некоторым направлениям составляют годы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Международный стандарт в области «интернета вещей» стал русскоязычным

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