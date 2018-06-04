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Экспорт из Турции в Россию с начала года вырос на 61%

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Михаил Климентьев
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Турция увеличила экспорт в Россию на 61,4% — теперь он составляет $1,409 млрд, сообщает агентство Anadolu.

Данные о росте экспорта привела Ассамблея экспортеров Турции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В Анкаре считают, что это стало возможным благодаря сотрудничеству двух стран и устранению разногласий.

При этом Турция поставляет в Россию не только сельхозпродукцию, но и текстиль и товары машиностроительного сектора.

26 мая российская корпорация «Газпром» совместно с Турцией подписала протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок в Евросоюз.

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