Экспорт из Турции в Россию с начала года вырос на 61%

Турция увеличила экспорт в Россию на 61,4% — теперь он составляет $1,409 млрд, сообщает агентство Anadolu.

Данные о росте экспорта привела Ассамблея экспортеров Турции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В Анкаре считают, что это стало возможным благодаря сотрудничеству двух стран и устранению разногласий.

При этом Турция поставляет в Россию не только сельхозпродукцию, но и текстиль и товары машиностроительного сектора.

26 мая российская корпорация «Газпром» совместно с Турцией подписала протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок в Евросоюз.