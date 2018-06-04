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Завершено строительство путепровода через МЦК на юге столицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Строительство путепровода через МЦК на проспекте Андропова завершено, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге.

«Достроили путепровод через МЦК, который соединил территорию бывшей промзоны ЗИЛ с проспектом Андропова. Его длина — 537 м», — цитирует его «Москва 24».

Новый путепровод разгрузит набережные, а также дорожную сеть поблизости.

17 мая компания «Альмакоргруп» выиграла контракт на строительство путепровода через Московское центральное кольцо (МЦК) на востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении департамента строительства в четверг, 17 мая.

Генподрядчик должен будет построить или реконструировать 2,2 км дорог, включая эстакаду длиной 132 м, а также 2 км тротуаров на участке от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

Путепровод свяжет Рязанский проспект и шоссе Энтузиастов.

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