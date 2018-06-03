В штате Нью-Йорк открыли памятник преподобному Серафиму Саровскому

Памятник Серафиму Саровскому — одному из самых почитаемых русских святых — открыт на территории Ново-Дивеевского женского монастыря в штате Нью-Йорк.

Событие приурочено к годовщине подписания Акта о каноническом общении Русской православной церкви (РПЦ) и Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

Как сообщает ТАСС, в торжественной церемонии памятника приняли участие российский консул в Нью-Йорке Сергей Овсянников, глава РПЦЗ митрополит Иларион, глава Православной церкви в Америке митрополит Тихон, деятели культуры и соотечественники.

«Установка уникальной скульптуры чудотворца Серафима Саровского на территории Ново-Дивеево, где находится крупнейшее православное кладбище в США, является светлым событием в жизни духовной российской общины», –– зачитал приветствие посла РФ в США Анатолия Антонова генконсул.

Памятник, как символ укрепления культурных связей между РФ и США, был установлен по инициативе Русского центра в Нью-Йорке, общества «Северный крест» и помощи фонда «Диалог культур — Единый мир».

Преподобный Серафим Саровский — основатель и покровитель Дивеевской женской обители, подвижник Русской Церкви и один из наиболее почитаемых монахов в ее истории.