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В Британии приступили к проверке источников доходов богатых россиян

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Национальное криминальное агентство (NCA) Великобритании приступило к проверке крупных активов, которые принадлежат россиянам или «связаны с русскими».

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По данным издания The Times, расследование проходит в отношении 120-140 предпринимателей.

«Ведомство проверяет имущество неясного происхождения <...> мы намерены разобраться с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не определяем объекты [расследования. — Ред.], исходя из их национальности», –– заявил глава отдела по кибермошенничеству и экономическим преступлениям NCA Дональд Тун.

В мае британский комитет палаты общин призвал ужесточить санкции против россиян и опубликовал доклад под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании», в котором утверждается, что Лондон «используется в качестве базы для коррумпированных активов из России».

Всё это, по мнению парламентариев, угрожает нацбезопасности королевства.

В России отметили, что в последнее время действия Великобритании направлены на конфронтацию, а попытка «отгородиться» от российских финансов понизит инвестиционную привлекательность Британии.

В феврале 2018 года стало известно, что Лондон намерен заставить богатых иностранцев, живущих в Британии, объяснить происхождение средств и свой роскошный уклад жизни в рамках борьбы с организованной преступностью.

Надзорные органы будут замораживать подозрительные активы более 50 тыс. фунтов стерлингов ($70 тыс.), пока их владельцы не пояснят их происхождение.

Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и стран Ближнего Востока.

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