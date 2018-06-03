Генерал ВВС напугал страны Балтии сложностями в охране их воздушного пространства

Военно-воздушным силам НАТО в случае кризиса будет трудно прийти на помощь прибалтийским государствам, считает генерал-лейтенант ВВС Великобритании, автор рапорта о противовоздушной обороне государств Балтии Кристофер Харпер.

Регион нуждается в более надежной охране воздушного пространства, чем нынешние ротируемые миссии ВВС государств Североатлантического альянса, заявил он в эфире эстонского телевидения.

Главной проблемой генерал назвал отрыв воздушного пространства Балтии от воздушного пространства остальных государств НАТО. По его мнению, оставляет желать лучшего и воздушное наблюдение в регионе, передает «Интерфакс».

Вместе с тем Харпер подчеркнул, что у ВВС России «сейчас над Балтийским морем практически неограниченная свобода деятельности».

«В случае если военно-воздушные силы России начнут представлять серьезную угрозу государствам Балтии, мы должны свои силы нарастить до всерьез воспринимаемого уровня воздушной обороны», — отметил Харпер.

Ранее 3 июня сообщалось, что дальние тяжелые бомбардировщики ВВС США B-1B провели многочасовые тренировочные полеты над Балтией у западных границ России.