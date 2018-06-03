ОАК считает решаемой задачей воспроизводство самолета Ан-124 «Руслан»

Россия рассматривает вопрос возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан», но пока окончательного решения не принято.

«Такой вопрос регулярно рассматривается, вопрос открытый… Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Но вопрос не снят», — сообщил командующий российской военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, судно нельзя назвать украинской разработкой. Хотя КБ Антонова базировалось в Киеве, над созданием самолета работала вся советская авиастроительная промышленность, отметил Бенедиктов.

Ан-124 «Руслан» считается самым крупным в мире серийным грузовым самолетом. Производился на заводе «Авиастар» в Ульяновске, однако серийный выпуск не осуществляется с 2004 года.