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ОАК считает решаемой задачей воспроизводство самолета Ан-124 «Руслан»

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Россия рассматривает вопрос возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан», но пока окончательного решения не принято.

«Такой вопрос регулярно рассматривается, вопрос открытый… Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Но вопрос не снят», — сообщил командующий российской военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, судно нельзя назвать украинской разработкой. Хотя КБ Антонова базировалось в Киеве, над созданием самолета работала вся советская авиастроительная промышленность, отметил Бенедиктов.

Ан-124 «Руслан» считается самым крупным в мире серийным грузовым самолетом. Производился на заводе «Авиастар» в Ульяновске, однако серийный выпуск не осуществляется с 2004 года.

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