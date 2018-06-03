Рост запасов золота в Хабаровском крае достиг почти 500 т

За последние пять лет в горнодобывающую промышленность Хабаровского края вложили более 47 млрд рублей. Как сообщил замглавы управления недропользования регионального минприроды Андрей Волков, добыча золота в прошлом году выросла до 23,6 т, что на 12% больше установленного в 2013 году рекорда. Планируется довести этот показатель до 24 т.

Прирост запасов золота за эти годы составил более 487 т, а налоги в бюджет региона от предприятий горнодобывающей отрасли в 2017-м превысили цифру в 5,56 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Среди основных проблем отрасли горняки называют неразвитость инфраструктуры, транспортной и энергетической, в тех районах, где они работают. Есть дефицит кадров, хотя число студентов по направлению «Горное дело» выросло вдвое.