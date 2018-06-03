Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 3 июня

МЧС предупреждает жителей Москвы и Подмосковья о грозе и сильном ветре, которые ожидаются в столичном регионе вечером 3 июня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток в отдельных районах Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами до 17 м/с», — сообщили в столичном управлении ведомства.

В подмосковном главке МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды привели те же данные о возможной непогоде в области, передает ТАСС.

Спасатели призывает жителей быть внимательными и осторожными во время непогоды и по возможности переждать это время в помещениях. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр РФ повысил до «желтого» уровень погодной опасности в Москве и области на 4 июня, в столичном регионе в понедельник ожидается порывистый ветер.