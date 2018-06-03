Прямой эфир
Сюжет:

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 3 июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС предупреждает жителей Москвы и Подмосковья о грозе и сильном ветре, которые ожидаются в столичном регионе вечером 3 июня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток в отдельных районах Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами до 17 м/с», — сообщили в столичном управлении ведомства.

В подмосковном главке МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды привели те же данные о возможной непогоде в области, передает ТАСС.

Спасатели призывает жителей быть внимательными и осторожными во время непогоды и по возможности переждать это время в помещениях. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр РФ повысил до «желтого» уровень погодной опасности в Москве и области  на 4 июня, в столичном регионе в понедельник ожидается порывистый ветер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве на июнь
Май-2018 в Москве вошел в десятку самых теплых месяцев в истории

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017