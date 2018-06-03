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Трамп откажется от права помиловать себя в рамках расследования по РФ

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский лидер Дональд Трамп не намерен воспользоваться полномочиями, чтобы помиловать себя в случае, если его уличат в создании препятствий расследованию по поводу якобы вмешательства РФ в выборы президента США 2016 года. Об этом заявил в воскресенье, 3 июня, один из адвокатов политика Рудольф Джулиани.

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Представитель Трампа отметил, что такое право у хозяина Белого дома есть, передает телеканал ABC.

«Помиловать других людей — одно, а помиловать себя — это другое», — сказал Джулиани.

В субботу адвокаты Трампа заявили о его неподсудности по обвинениям в препятствовании расследованию дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. 

Спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование о вменяемом России вмешательстве в выборы в США в мае 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. 

В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

Команда Мюллера потратила в период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018-го $4,5 млн в рамках расследования этого дела.

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