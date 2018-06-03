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Великая княгиня Мария Романова проехала по Крымскому мосту

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Глава императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна проехала по Крымскому мосту на российском автомобиле Lada Largus. За рулем машины был ее сын — князь Георгий Михайлович.

Официальный представитель канцелярии дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич подчеркнул, что поездка имела особое символичное значение, поскольку мост был открыт в год 235-летия присоединения полуострова к Российской империи.

Романовы прибыли в Крым 28 мая. За это время они посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь, передает «РИА Новости».

Церемония открытия автомобильной части Крымского моста состоялась 15 мая. Президент России Владимир Путин проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и автобусов было запущено утром 16 мая. 

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