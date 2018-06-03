Великая княгиня Мария Романова проехала по Крымскому мосту

Глава императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна проехала по Крымскому мосту на российском автомобиле Lada Largus. За рулем машины был ее сын — князь Георгий Михайлович.

Официальный представитель канцелярии дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич подчеркнул, что поездка имела особое символичное значение, поскольку мост был открыт в год 235-летия присоединения полуострова к Российской империи.

Романовы прибыли в Крым 28 мая. За это время они посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь, передает «РИА Новости».

Церемония открытия автомобильной части Крымского моста состоялась 15 мая. Президент России Владимир Путин проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и автобусов было запущено утром 16 мая.