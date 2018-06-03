Суд в США присудил семье застреленного полицейскими американца $4 компенсации

Компенсацию в размере $4 семье убитого полицейскими американца назначил суд Флориды, при этом выплачено родственникам будет только 4 цента, так как, согласно вердикту присяжных, погибший на 99% был сам виноват в случившемся.

Один цент положен за похороны и по одному на каждого из троих детей, оставшихся без отца, передает CNN.

Полицейские застрелили Грегори Хилла в 2014 году. Причиной вызова стражей порядка стала жалоба соседей, недовольных громкой музыкой, доносившейся из его гаража, сообщает RT.

В ходе расследования было установлено, что помощник шерифа выстрелил в мужчину четыре раза.

Полицейский пояснил свои действия тем, что Хилл был вооружен, при этом в ходе осмотра тела убитого в кармане его одежды обнаружили незаряженное оружие.

В апреле полиция в Калифорнии арестовала в Сакраменто бывшего полицейского 72-летнего Джозефа Джеймса де Анджело, подозреваемого в совершении 12 убийств и 45 изнасилований.