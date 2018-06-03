Выходца из Алжира обвинили в подготовке теракта против военных НАТО в Бельгии

Бельгиец алжирского происхождения предстал перед судом по обвинению в подготовке теракта в бельгийском городе Монс, где располагается штаб верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.

Фигурант по имени Нуреддин Хамеша ранее уже подозревался в связях с террористами. Кроме того, мужчина привлекался к ответственности за грабежи, пишет газета Le Soir.

По данным следствия, Хамеша планировал устроить теракт в районе расположения главного командования ОВС, в частности на ярмарке, где отбывающие домой военные обычно распродают свои личные вещи.

Выходцу из Алжира также инкриминируются связи с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Обвинение требует для Хамеша 12 лет заключения, также его предлагается лишить бельгийского гражданства. Приговор будет объявлен 29 июня, передает «РИА Новости».

29 мая прохожий в бельгийском Льеже застрелил двоих полицейских, когда они хотели проверить у него документы. Злоумышленник отнял оружие у одного из стражей порядка, после чего пытался удерживать заложника. Подоспевшее подкрепление ликвидировало стрелявшего.